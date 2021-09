Nog kaarten beschikbaar voor Oranjeleeuwinnen in Euroborg

sport

Foto Wouter Holsappel.

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederland Vrouwenelftal, dat a.s. vrijdag wordt gespeeld in de Euroborg.

De Oranjeleeuwinnen spelen vrijdag tegen Tsjechië. Via de kwalificatiewedstrijden moeten zij zich plaatsen voor het WK, dat in 2023 plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland. Het gaat om het eerste duel van Oranje onder de nieuwe bondscoach, de Brit Mark Parsons. Hij volgt Sabrina Wiegman op, die nu bondscoach van Engeland is.

Voor de bezoekers is vrijdag 2/3e van de stadioncapaciteit beschikbaar. Alle supporters moeten bij de ingang een coronatoegangsbewijs (negatieve coronatest of volledig vaccinatiebewijs) kunnen tonen om de wedstrijd te bezoeken. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via de ticketshop van de KNVB.