Nog eens vier duels FC Groningen krijgen andere aanvangstijd

Diverse wijzigingen van de KNVB hebben ervoor gezorgd dat FC Groningen nog eens vier keer op een andere tijd moet beginnen aan een wedstrijd. Vorige week werden ook al twee aanvangstijden verplaatst.

De wijzigingen vloeien voort uit de veranderagenda van de KNVB, waarbij ploegen de Europese wedstrijd moeten spelen, meer ruimte krijgen in het speelschema. F

C Groningen is niet blij met de wijzigingen, omdat nu twee wedstrijden om 20.00 uur worden gespeeld, waaronder de thuiswedstrijd op zondag 24 oktober tegen AZ. “Het overgrote merendeel van de supporters is tegen een aftrap om 20.00 uur op zondagavond”, zo stelt de club. “Maar we worden geconfronteerd met afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van Europees spelende clubs en waaraan ook FC Groningen zich dient te conformeren.”

De volgende Eredivisiewedstrijden van FC Groningen hebben een nieuwe aanvangstijd gekregen:

Speelronde 4 zondag 12 september FC Groningen – sc Heerenveen 14.30 uur (oude tijd 16.45 uur)

Speelronde 7 zaterdag 25 september Ajax – FC Groningen 18.45 uur (oude tijd 16.30 uur)

Speelronde 10 zondag 24 oktober FC Groningen – AZ 20.00 uur (oude tijd 14.30 uur)

Speelronde 12 zondag 7 november FC Groningen – RKC Waalwijk 12.15 uur (oude tijd 14.30 uur)

Speelronde 15 Vrijdag 3 december FC Groningen – PEC Zwolle 20.00 uur (oude tijd zaterdag 4 december 21.00 uur)

Speelronde 16 zondag 12 december FC Groningen – Feyenoord 14.30 uur (oude tijd 12.15 uur)