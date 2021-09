Muziek uit Final Fantasy, Halo, Horizon Zero Dawn en The Last of Us in de Oosterpoort

nieuws

Afbeelding via NNO

Op donderdag 23 september brengt het Noord Nederlands Orkest een bijzonder programma naar Groningen, namelijk een concert vol Gamemuziek. Tracks uit bekende games van vroeger en nu, zoals Mega Man, Final Fantasy, Halo, Horizon Zero Dawn en The Last of Us, zullen de revue passeren.

Zangeres Julie Elven, de originele stem uit grote games zoals League of Legends, World of Warcraft en Horizon Zero Dawn, zal de muziek samen met het NNO (onder leiding van dirigent Arjan Tien) ten gehore brengen.

“We zoeken altijd naar nieuwe wegen, nieuwe genres en nieuwe doelgroepen. En gamemuziek is een genre dat er inmiddels gewoon toe doet”, stelt Marcel Mandos, artistiek leider van het NNO. “In tegenstelling tot een film met een geregisseerd begin en einde, kan een game tot wel honderd uur duren. Als je aan het vechten bent, of je zit in een achtervolging, kan dat vier minuten duren. Maar ook tien. De muziek moet daar zolang dus wel onder blijven. Dat is bijzonder knap.”

Het concert in De Oosterpoort vindt plaats op donderdag 23 september en begint om 20.15 uur. Kaarten zijn hier te koop.