Nieuwe wandelroute van Groningen naar Osnabrück

nieuws

In november wordt een nieuwe internationale wandelroute gelanceerd. De route is 325 kilometer lang en loopt van Groningen naar het Duitse Osnabrück. Dat meldt RTV Drenthe.

De nieuwe route is volgens projectmanager Ria Stam van Recreatieschap Drenthe een fusie tussen de reeds bewegwijzerde Hünenweg tussen Papenburg en Osnabrück in Duitsland en het Hondsrugpad tussen Groningen en Emmen.

“De route aan Nederlandse zijde stond al beschreven op de website van Geopark de Hondsrug, de initiatiefnemer achter deze route”, aldus Stam. “Vervolgens ontstond het idee om het Geopark via een wandelroute te verbinden met diens Duitse tegenhanger: het Terra.Vita-park.” Inmiddels zijn over de hele Hondsrug opvallende gele markeringen geplaatst. Binnenkort komen daar nog enkele informatieborden bij.

Het pad loopt via Borger en Exloo naar Emmen en steekt langs de schaapskooi bij Weiteveen de Duitse grens over. Binnenkort komen er een website, een app en een wandelgids met daarin dag-etappes en informatie over de lokale historie en plaatselijke bezienswaardigheden.