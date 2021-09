Nieuwe textielcontainers in Ten Boer, Ten Post en Garmerwolde

nieuws

Per 1 oktober gaat GoudGoed textiel inzamelen in Ten Boer, Ten Post en Garmerwolde. Met deze nieuwe inzameling verdwijnen de containers van Sympany uit de dorpen.

Inmiddels heeft GoudGoed vier textielcontainers geplaatst. De containers van Goud Goed komen in Garmerwolde, in Ten Boer aan het Koopmansplein en de Handelsweg en in Ten Post aan de Johan Rengersstraat. Ingeleverde spullen die nog goed zijn, gaan naar kringloopwinkels in Nederland of naar Oost-Europa en Azië. Ander textiel wordt gerecycled.

Eind september worden de containers van Sympany verwijderd.