Stuwen, dammen en watermolens moeten Reitdiep-Zuid aantrekkelijk maken voor weidevogels

Luchtfoto van Bezoekerscentrum aan Reitdiep bij de Koningslaagte - Foto via Het Groninger Landschap

In het komende najaar en de komende winter gaat Het Groningen Landschap verschillende werkzaamheden uitvoeren in en rond de weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte. Het project ‘Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid’ moet de gebieden goed bereikbaar houden voor weidevogels en zorgen voor meer voedsel voor de dieren.

In de Koningslaagte wordt een windwatermolen geplaatst. Dit bouwwerk zorgt ervoor dat oppervlaktewater aangevoerd wordt in het gebied, zodat in droge tijden het waterpeil niet te ver daalt. Een stuw gaat er voor zorgen dat in een deel van het gebied het water langer wordt vastgehouden en het waterpeil stijgt.

In de Paddepoel worden meerdere gebiedjes gemaakt met een vastgesteld waterpeil. Met behulp van een windwatermolen wordt water vanuit het Selwerderdiepje opgepompt naar het gebied. Restwater loopt vervolgens over nieuwe stuwen naar aanliggende peilvakken en vervolgens over stuwen weer in het Selwerderdiepje. Daarnaast worden meerdere nieuwe stuwen en dammen aangelegd en worden bestaande dammen opgehoogd.

De werkzaamheden worden in het najaar/winter van 2021 uitgevoerd en afgerond.