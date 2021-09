Nieuwe stadsbeiaardiers presenteren zich met concert op carillon Martinitoren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De nieuwe stadsbeiaardiers presenteren zich de komende weken met een concert op het carillon in de Martinitoren. Aanstaande donderdag vindt het eerste concert plaats.

Afgelopen jaar ging Auke de Boer, die 31 jaar stadsbeiaardier is geweest in Groningen, met pensioen. Koningsdag 2021 was zijn laatste werkdag. Ondertussen is er volop gezocht naar beiaardiers die De Boer op kunnen volgen. Uiteindelijk heeft men gekozen voor twee opvolgers: Bob van der Linde en Maurits Bunt. Beide zullen zich de komende periode presenteren. Aanstaande donderdag is het de beurt aan Bunt.

Maurits Bunt is behalve in Groningen ook beiaardier in Epe. Daarnaast is hij clavecinist, organist en kerkmusicus. Tijdens het concert van komende donderdag zal hij werken spelen van Johann Sebastian Bach maar speelt hij ook lichte muziek als het stuk “La Vie en Rose’ van Édith Piaf. Het concert begint om 19.30 uur. Van der Linde stelt zich een week later voor.