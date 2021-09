Nieuwe rekenhal RUG op Zernike Campus opgeleverd

nieuws

Foto: Ronald Koelink via de Rijksuniversiteit Groningen

Het nieuwe High Performance Computing Datacenter van de Rijksuniversiteit Groningen is zo goed als klaar. ENGIE Services leverde de nieuwe rekenhal van de universiteit afgelopen donderdag op.

In het gebouw is, naast capaciteit voor de huidige en toekomstige supercomputers van de universiteit, ruimte voor vervangende nieuwbouw voor kantoorautomatisering. Het datacenter is voorbereid om de gegenereerde warmte te delen naar bijvoorbeeld Warmtestad of andere gebruikers die een warmtevraag hebben

“Door deze nieuwbouw kunnen we tegemoetkomen aan de groeiende behoefte van de universiteit aan hoogwaardige rekencapaciteit en mogelijkheden voor betrouwbare dataopslag en dataverwerking”, zo stelt technisch directeur Anke Breeuwsma van het Centrum voor Informatie Technologie op de website van de RUG. “Het CIT blijft hierdoor expert in research data. Zo’n buitengewoon sterke infrastructuur is ook enorm belangrijk om op internationaal niveau samen te kunnen werken aan grote baanbrekende onderzoeksprojecten.”

Het nieuwe datacenter wordt nu in fases verder gereed gemaakt voor nieuwe en bestaande systemen. Begin 2022 zijn de eerste nieuwe systemen klaar voor gebruik door onderzoekers van de RUG. Over een jaar zijn alle systemen overgeplaatst.

Binnenkort wordt de nieuwe naam van de rekenhal bekend gemaakt.