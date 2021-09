Nieuwe multifunctionele accommodatie in De Wijert officieel geopend

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Carine Bloemhoff verrichtte vrijdagmiddag de officiële opening van MFA De Wiardt aan de Van Lenneplaan.

Tijdens de openingsdag waren er verschillende activiteiten voor de kinderen van basisschool De Tamarisk en kinderopvang Kids First.

De school en de kinderopvang delen het gebouw met de wijkbibliotheek. De naastgelegen sportzaal bestaat uit twee gymzalen die samengevoegd kunnen worden. De sportzaal is een jaar geleden al geopend, de school en kinderopvang in mei, en de bieb in juni.

“De Wiardt is een mooie en belangrijke toevoeging aan de wijk de Wijert”, zo stelt Bloemhoff. “Het is een multifunctionele voorziening die midden in de wijk staat, een echte ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.”