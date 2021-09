Nieuwe Gerrit Krolbrug wordt 4,5 meter hoog

nieuws

De nieuwe Gerrit Krolbrug moet een beweegbare hefbrug worden met een hoogte van 4,5 meter. Dat is het voorstel van de stuurgroep die een onderzoek naar de brug heeft gedaan.

Een brug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter is het beste voor de verkeersveiligheid, de doorstroming en het gemak voor fietsers. Dat stelt de stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat. De brug moet er over vijf jaar liggen. De Korreweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat waar automobilisten te gast zijn, aldus wethouder Philip Broeksma van Verkeer.

Omwonenden hadden een voorkeur voor een brug met een hoogte van ruim 2 meter. De oorspronkelijke brug, die afgelopen voorjaar werd aangevaren en inmiddels is afgevoerd, had een hoogte van 2.33 meter. Rijkswaterstaat had een voorkeur voor een brughoogte van 5.70 meter, om de scheepvaart te gerieven. Dat was voor de omwonenden onaanvaardbaar, mede omdat de oprit vanaf de Korreweg dan een stuk verhoogd zou moeten worden. De stuurgroep koos voor de middelste variant van 4,5 meter.

De fietsbruggen aan weerszijden van de nieuwe brug krijgen een hoogte van 9.70 meter. Dat is veel hoger dan de huidige hoogte van 6 meter. Dat heeft te maken met de steeds groter wordende vrachtschepen die dagelijks door het Van Starkenborghkanaal varen. Bij een brughoogte van 5,70 meter zou de brug gemiddeld 8 keer per dag open gaan. Bij een brughoogte van 4.50 meter zou hij 18 keer per dag open gaan. De oude brug ging gemiddeld ruim 27 keer per dag open.