Niet direct straf bij niet controleren en handhaven van coronatoegangsbewijs

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Gemeenten gaan vanaf zaterdag niet direct straffen als een horecagelegenheid, theater, sport- of ander evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert.

Pas bij herhaling of het opzettelijk niet naleven van de coronaplicht gaat ingegrepen worden. Dan kan er voor gekozen worden om een waarschuwing te geven, een last onder dwangsom of eventueel sluiting van een locatie. Bij een last onder dwangsom kan het boetebedrag oplopen van 2.500 tot 10.000 euro. Dat is besloten na overleg tussen het kabinet, burgemeesters, het Openbaar Ministerie, politie en ondernemers.

Vanaf komende zaterdag worden de coronamaatregelen versoepeld. Dan geldt niet meer de anderhalvemeterregel. Wel geldt er dan een coronapas. Afgelopen week werd al bekend dat het kabinet voor de periode van oktober tot december 45 miljoen euro beschikbaar stelt voor het inhuren van beveiligers of controleurs, die ondernemers kunnen assisteren bij de controle van coronatoegangsbewijzen.