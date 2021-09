Nederlands record ‘MC’en’ verbroken door Groninger MC Big M

De Groningse MC Big M (Menno Hazenoot) heeft 25 uur lang non-stop ge-MC’t tijdens de langste DJ Marathon van de wereld. Hiermee heeft hij het Nederlands record verbroken.

MC staat voor Master of Ceremonies. Een MC’er maakt het publiek enthousiast door middel van een microfoon en opzwepende teksten en dit heeft Big M dus 25 uur volgehouden. ‘Het was de bedoeling dat ik om de tien minuten iets in de microfoon zou zeggen en dat is gelukt. Daarom kon ik in de tussentijd wel naar de wc of soms iets eten.’ vertelt Big M.

Tussendoor slapen mocht Big M niet: ‘Ik heb helemaal niet geslapen, maar om dat vol te houden moet je wel op je voeding letten. Zo dronk ik geen koffie en at ik weinig suiker aangezien je dan vaak achteraf een dipje krijgt.’

In oktober is Big M van plan om het wereldrecord te verbreken. Dan moet hij langer dan 48 uur het podium op.