Nazomer in Groningen

Dinsdag tot donderdag is er een echte nazomer te vinden in Groningen. Met temperaturen tot 27 graden, kan iedereen zijn korte broek weer uit de kast halen.

Mensen maakten dankbaar gebruik van het lekkere weer. Het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zaten helemaal vol met mensen die genoten van de zon. “Ik heb al heel lang de theorie dat de zomer in oktober pas komt.” aldus een student.

Buiten werken was ook geen straf met dit weer. “Dit mag van mij nog wel even blijven, want de koude en natte dagen zitten er ook weer aan te komen.”aldus een wegwerker.

Nu is het nog het perfecte moment om van de zomer te genieten. Vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer omlaag en is er ook kans op regen.