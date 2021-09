Nationale Kraanwaterdag: “de les was heel leuk, we hebben veel geleerd”

Het is Nationale Kraanwaterdag. Een dag waarop het gezonde karakter van kraanwater centraal staat. Door heel Nederland volgen ruim 200 000 basisschoolleerlingen een speciale les over water.

De dag is een jaarlijks een initiatief van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en wordt ondersteund door vele partners. Dit jaar staat het in het teken van kraanwater als gezonde dorstlesser, in combinatie met beweging. “Aan het recordaantal aanmeldingen voor Nationale Kraanwaterdag en de landelijke interesse voor watertappunten blijkt dat bij veel scholen en bso’s het drinken van kraanwater wordt gezien als een belangrijk alternatief en gezonde dorstlesser”, aldus Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen. De bedrijven zetten zich in om de drinkwaterconsumptie van kinderen te verhogen en vinden het van groot belang dat kinderen ook weten wáárom het drinken van water goed voor je is.

Op Nationale Kraanwaterdag drinken kinderen op school en de bso dan ook alleen kraanwater en geen gezoete drankjes. Het begin van het schooljaar betekent dat er weer volop gesport en gegymd kan worden, daarom is er deze editie extra aandacht voor het drinken van kraanwater tijdens het sporten en bewegen. Zo ook voor de basisschool De Tamerisk, hier krijgen de kinderen les over waarom kraanwater een sportieve en gezonde dorstlesser is. “De les was heel leuk, we hebben veel dingen geleerd. Als je niet veel water drinkt krijg je bijvoorbeeld hoofdpijn”, aldus leerling Yille.

De leerlingen kregen ook nog een cadeautje aan het einde van de les, namelijk een douchecoach. De 5 minuten zandloper stimuleert om water te besparen tijdens het douchen.