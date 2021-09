Nachtcafé Warhol: “Er heerst teleurstelling, er is onbegrip”

nieuws

Er heerst teleurstelling bij nachtcafé Warhol aan de Papengang naar aanleiding van de persconferentie van het demissionaire kabinet dinsdagavond. Het kabinet maakte bekend dat de nachthoreca voorlopig niet open mag.

“Afgelopen weekend kreeg ik de eerste geluiden al te horen”, vertelt Indy Hammingh van Warhol. “Er was al weer van alles gelekt, en ik voelde mij toen al teleurgesteld. Vanavond heb ik de persconferentie in eerste instantie via een liveblog gevolgd, en later ben ik ingetuned op een stream. Ja, het is teleurstelling dat overheerst. Onbegrip ook. Waarom wordt er een onderscheid gemaakt? Waarom kunnen wij in de nacht niet open?”

“De nacht brengt hele mooie dingen”

De nachthoreca is één van de sectoren die het zwaarst geraakt is door de coronamaatregelen en feitelijk al achttien maanden de deuren gesloten moet houden. Het kabinet maakte bekend dat de nachthoreca wel de mogelijkheid krijgt om in de avonduren, tot middernacht, open te gaan. “Daar gaan we ook gebruik van maken. Dus in plaats van een nachtcafé worden we een avondcafé. Maar toch klopt het niet. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, maar de nacht heeft iets bijzonders. De nacht brengt vaak hele mooie dingen. Het is een stukje spontaniteit en ontspanning. De mensen in de stad hebben veel leed geleden. Het is denk ik goed om ontspanning te bieden. Ontspanning die je vindt in de nacht, als Groningen veel moois heeft te bieden.”

Coronatoegangsbewijs

Hammingh krijgt daarnaast ook te maken met een coronatoegangsbewijs. “Ik denk dat dat vrij makkelijk te implementeren valt binnen de bedrijfsvoering. We maken al gebruik van portiers. Deze medewerkers kunnen vrij eenvoudig gasten controleren op het hebben van een bewijs. We hebben ook een jonge doelgroep. Ik kan me voorstellen dat als je een theater hebt, dat het dan ingewikkelder is. Dat je dan te maken hebt met gasten die bijvoorbeeld helemaal geen smartphone hebben.”