Nachtburgemeester maakt zich zorgen over polarisatie: “Vertrouwen nodig, QR-code zorgt daar niet voor”

nieuws

Nachtburgemeester Merlijn Poolman. Foto: Website Nachtraad

In een videoboodschap op zijn social media-kanalen spreekt nachtburgemeester Merlijn Poolman zijn zorgen uit over de polariserende samenleving.

“We hebben een gekke tijd achter de rug”, vertelt Poolman. “En het lijkt erop dat we nog een gekkere tijd voor ons hebben liggen. Het is precies een week na de grote Unmute Us-demonstratie. En wat was het magisch. We hebben laten zien dat we iedereen kunnen verenigingen door muziek. En dat we muziek nodig hebben om door die moeilijke momenten heen te komen. De dag heeft mij ongelofelijk blij en trots gemaakt. Het vond ook plaats zonder enig incident. En we hebben laten zien hoe belangrijk we zijn. We waren een eenheid.”

Polarisatie

“Afgelopen week vond er een persconferentie van het kabinet plaats. De versoepelingen blijken voor onze sector een flinke verzwaring te zijn. Het voelt alsof de eenheid ineens flink onder druk staat. Ik vrees dat de invoering van een coronatoegangsbewijs, een QR-code, gaat leiden tot een tweedeling in de samenleving. Of je het nu eens bent met het beleid, of je bent het er niet mee eens, ik vrees dat het leidt tot polarisatie. Een bepaalde groep mensen gaat zich buitengesloten voelen, het wordt minder gezellig in de samenleving. En dat is wat mij als nachtburgemeester beangstigd. Mijn taak is namelijk om verbinding te scheppen in alle lagen van de samenleving.”

Buitengesloten

Poolman vraagt zich ook af wat het op gaat leveren. “De dansvloer is van iedereen. Op dit moment is een vijfde van de bevolking niet gevaccineerd. Wat ga je winnen met een coronatoegangsbewijs? Er zullen mensen zijn die zich door deze maatregel laten vaccineren, maar er is ook een groep die het zal blijven weigeren. De relatief kleine winst die je gaat boeken, is dat de tweedeling in de maatschappij waard? Je zult te maken gaan krijgen met mensen die zich buitengesloten gaan voelen, die geen test gaan doen om naar een restaurant te kunnen. Met kinderen die niet mee mogen op schoolreisje omdat ze als enige van hun klas uit een niet gevaccineerd-gezin komen. Is dat allemaal het offer waard? Moeten we dit willen als samenleving?”

Vertrouwen

De nachtburgemeester wil niet een verdeelde samenleving. “De invoering van een QR-code, daar sta ik niet achter. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat er veel horecaondernemers zijn die daar niet op willen gaan handhaven. De QR-code gaat ook niet voor meer vertrouwen zorgen. Ga maar bij jezelf te rade. Als je in de afgelopen maanden een restaurant bezocht, heb je je dan ooit afgevraagd of er wellicht mensen in de ruimte zitten die niet gevaccineerd zijn? Volgens mij moeten we er voor zorgen dat we hier samen door heen gaan komen, we moeten meer vertrouwen in elkaar hebben.”

Bekijk de videoboodschap hieronder: