Musea weer volledig open: “Ik ben super blij, of op zijn Gronings, het kon minder”

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Musea mogen vanaf zaterdag 25 september weer volledig open zonder enige restricties. Voor het Groninger Museum kwam het nieuws dinsdagavond toch een beetje als een verrassing.

“Je hoort in de dagen voorafgaand allemaal geruchten”, vertelt directeur Andreas Blühm. “Maar we hebben gezegd, laten we eerst de persconferentie afwachten, en laten we ook even afwachten wat de richtlijnen zijn van de Museumvereniging. Die mail is zojuist binnengekomen en daarin staat dat we straks onbeperkt open kunnen, dat er geen 1,5-meterregel geldt en dat we ook niemand hoeven te controleren bij de ingang. Wel moeten we de hygiënemaatregelen nog waarborgen.”

“Het kon minder”

Blühm noemt het fantastisch. “Dit is het nieuws waar we naar uitgekeken hebben. Ik merk wel dat het nog een beetje moet bezinken. We waren er namelijk vanuit gegaan dat we wel iets met controles moesten gaan doen, maar dat hoeft dus niet. Dat komt omdat we een doorstroomlocatie zijn. Mensen verblijven niet urenlang in dezelfde ruimte, en ze drinken ook niet een biertje hier aan de bar. Dus voor ons is het geweldig nieuws. Ik ben een tevreden museumdirecteur. Of misschien kan ik het beter op zijn Gronings zeggen: het kon minder.”

Grafisch Museum: “We pakken de draad weer op”

Ook blijdschap bij het Grafisch Museum. “Dit is geweldig nieuws”, reageert directeur Fronique Oosterhof. “We kunnen weer volledig open en we mogen straks iedereen naar binnen laten. Gevaccineerd of niet, er hoeft niet getest te worden. Het is wel fijn dat wij niet voor die keuze hoeven te staan. Iedereen is weer welkom, en wij pakken de draad weer op.”

Stickers en pijlen weghalen

Oosterhof zegt ook met veel plezier straks de stickers en pijlen te verwijderen die de afgelopen achttien maanden nodig waren. “Ja, die gaan we met veel plezier weg halen. Het geeft ook het gevoel dat het ergste er nu wel vanaf is, dat het krampachtige weg is. En dat we weer kunnen doen waar we goed in zijn.”

Leerzaam

Toch was volgens Oosterhof niet alles in de afgelopen achttien maanden slecht. “We hebben door de maatregelen gezien dat je met minder mensen naar een expositie of voorstelling kunt kijken. Kijk, enerzijds wil ik als directeur dat er zoveel mogelijk mensen langs komen. Anderzijds vind ik het als bezoeker fijn dat je gewoon rustig kunt genieten van al het moois dat geboden wordt. Zonder dat je daarbij gestoord wordt door drommen mensen die in je nek staan te hijgen. Dus misschien is het goed om die gedachte mee te nemen naar de toekomst, hoe we misschien van een periode die niet leuk was, toch wat dingen kunnen gebruiken die wel goed bevielen.”