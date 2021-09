Motorrijder knalt op personenauto op Petrus Campersingel

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Petrus Campersingel is een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.10 uur op de kruising met de Dirk Huizingastraat. “Het is een flinke klap geweest”, vertelt Wind. “De bestuurder van een motor is op een rode personenauto gebotst. Daarbij is er behoorlijk wat schade ontstaan aan zowel auto als motor. De motorrijder is bij het ongeluk ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg volledig afgesloten. Dit leidde tot een flinke verkeersopstopping. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.