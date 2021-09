Mooi weer zorgt voor drukte in Noorderplantsoen; gemeente wijst op alcoholverbod

nieuws

Foto via gemeente Groningen

Het mooie weer zorgde donderdagmiddag voor een grote toestroom van zonaanbidders in het Noorderplantsoen.

Met genieten van het mooie weer is niks mis, zo stelt de gemeente Groningen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee en daarom herinnert de gemeente eenieder donderdagmiddag op het alcoholverbod in het park.

Het alcoholverbod geldt voor de speelweide en de vijver in het Noorderplantsoen, evenals het Stadsstrand. Enkele maanden geleden besloot het Stadsbestuur dat het in het Noorderplantsoen en op het Stadsstrand na 22.00 uur rustig moet zijn. Vanaf 22.00 uur zijn beide locaties een stiltegebied, is versterkte muziek verboden en mag er in het Noorderplantsoen niet gebarbecued worden.

