Mogelijk volgend jaar twee keer herprikken tegen coronavirus

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

De gehele bevolking moet wellicht volgend jaar twee keer opnieuw ingeënt worden tegen het coronavirus. Met dat scenario houdt het kabinet rekening.

Het scenario blijkt uit de vorige week gepresenteerde begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Het NRC meldt dinsdagavond dat daarin een bedrag van 134 miljoen euro is gereserveerd om dit scenario uit te kunnen voeren. Een woordvoerder van het ministerie laat aan de krant weten dat het geld bedoeld is voor de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022. De 134 miljoen is een schatting van het geldbedrag dat nodig is om alle betrokken partijen te betalen.

Dat het ministerie zich voorbereidt op een derde, en mogelijk vierde prik, voor de hele bevolking was nog niet eerder bekend. Het ministerie benadrukt dat het niet zeker is of de hele bevolking opnieuw ingeënt moet worden.