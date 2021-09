Moeder (37) en dochter (2) raken ernstig gewond bij geweldsincident in Vinkhuizen; 41-jarige Stadjer aangehouden

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Bij een geweldsincident aan de Marmerstraat in Vinkhuizen zijn vrijdagochtend een 37-jarige vrouw en haar tweejarige dochter ernstig gewond geraakt. Volgens de politie is inmiddels een 41-jarige man uit Groningen aangehouden als verdachte.

De vrouw en haar kind werden rond half vijf in de ochtend ernstig gewond gevonden in hun woning. De vrouw en het kind zijn naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg.

41-jarige Stadjer aangehouden

Kort na de melding werd in de omgeving een 41-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit geweldsincident. De man zit vast en zal worden verhoord.

Tekst gaat verder onder de foto:

Politieonderzoek in de woning en in de buurt

Agenten zijn een onderzoek gestart naar het incident. De directe omgeving van de plaats delict is afgezet. Hier wordt vrijdag forensisch onderzoek gedaan. Later op de dag zal er ook een buurtonderzoek plaatsvinden.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Mensen die in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september in deze omgeving iets hebben gezien of gehoord dat met deze zaak te maken kan hebben, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900- 8844. Anoniem melden kan ook via telefoonnummer 0800-7000.

Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen uit de omgeving die mogelijk camerabeelden hebben, bijvoorbeeld van een deurbelcamera.