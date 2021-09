Modder, obstakels en honderden bikkels op KardingeRun: “Veel blije gezichten”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

De KardingeRun, die dit weekend gehouden wordt op Kardinge, is een groot succes geworden. Volgens de organisatie hebben 3.000 deelnemers deelgenomen.

“We zijn hartstikke blij”, vertelt Nelleke Walthaus-Dijkema van de organisatie. “In de voorbereiding op dit evenement was het heel spannend of alles door kon gaan. Dat het dit weekend toch allemaal kan, is geweldig. En als je ook ziet welke weersomstandigheden we er bij hebben, dan kunnen we alleen maar heel erg blij zijn. Als organisatie spreken we ook met veel deelnemers en je hoort vrijwel van iedereen dat men hier weer aan toe was, dat men er zin in had. En als je al die blije gezichten ziet, dan is dat gewoon onbetaalbaar. Of de deelnemers goed getraind hebben? Ik denk het wel.”

FamilieRun

De KardingeRun wordt voor de zevende keer georganiseerd. Deelnemers lopen een parcours dat in het teken staat van modder en obstakels. Eén van de populairste onderdelen van de KardingeRun is de FamilieRun. Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar hebben de mogelijkheid om samen met een ouder of verzorger een route af te leggen. Dit jaar kan dat voor het eerst op een afstand van zes kilometer. Voor de jongere kinderen vanaf 4 jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een drie kilometer parcours. “We zien dat de FamilieRun ontzettend populair is en veel deelnemers trekt. We overwegen ook om dit volgend jaar neer te gaan zetten als een eigen event.”

Tips

Want de organisatie denkt al na over volgend jaar: “Ja, daar zijn we nu al mee bezig. En dat is ook wel logisch. Wat ik al zei, we spreken met veel deelnemers en we krijgen dan vaak tips en feedback te horen. Zoals, dat zou ik misschien even anders aanpakken, of dat obstakel kan misschien beter. Ondanks dat we de KardingeRun al zeven jaar organiseren, en we al heel veel geleerd en verbeterd hebben, kunnen er nog altijd dingen beter. En met die tips zijn we dan ook heel erg blij.”