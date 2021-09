Minderjarige jongens stelen hulphondje bij supermarkt aan Kerklaan

nieuws

Foto: Politie Groningen

Aan het einde van de donderdagmiddag hebben twee minderjarige jongens een hulphondje gestolen bij de COOP-supermarkt aan de Kerklaan in Groningen. De politie is op zoek naar tips over de diefstal.

De twee jongens zijn, na de diefstal, met het hondje weggefietst in de richting van de Grote Beerstraat. Het hulphondje is onmisbaar voor zijn rechtmatige eigenaar en de politie wil daarom zo snel mogelijk opheldering rond dit incident.

Als u weet waar het hondje is, of als u meer weet over de twee jongens die het hondje hebben gestolen, kunt u contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via een persoonlijk bericht op de Facebook-pagina van de politie in Groningen.