Met wijn op lopen door Haren

Het duurt nog even, maar dan heb je ook wat. Op vrijdagavond 12 november vindt in Haren De Wijnloop plaats. Deelnemers kunnen langs winkels lopen en een wijntje nuttigen.

Organisator Richard Bruijne van De Wijnloop is blij met de komst van zijn evenement naar Haren. Zelf heeft hij meerdere wijnzaken in Het Gooi, en hij ziet gelijkenissen met Haren. ” Ik ben in Haren geweest om het een en ander door te nemen. Ik vond het een hartstikke leuke plaats en ze hebben me verteld dat het Het Gooi van het noorden is”, zei hij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

Met De Wijnloop concurreert Bruijne met de wandelingen van Wijn en Spijs. Die wandelingen richten zich echter op horecagelegenheden en slijterijen, dat wil Bruijne juist niet. “Het is in eerste instantie bedoeld voor winkels en niet zozeer voor de horeca, al is het wel leuk als ze meedoen. De organisatie Wijn en Spijs is al erg op de horeca gericht en wij dachten dat het wel leuk zou zijn voor winkels om mee te doen. In sommige steden doen zelfs de fysiotherapeut of tandartsenpraktijk mee.”

De animo onder de Harense winkeliers is groot. “Ik weet nog niet precies welke winkels er mee doen, maar rond de dertig winkels willen meedoen. Dat is best veel, tot nu toe hebben we maximaal 25 winkels gehad die in een stad mee wilden doen.”

“Het is vooral bedoeld voor de plaatselijke bewoners”, zegt Bruijne, en dat is met een reden. “Er wordt steeds meer online gekocht terwijl er vaak heel bevlogen winkeliers in een winkel staan die mensen die zij hen in de straat wonen amper zien.”

Luister hier het gesprek met Richard Bruijne via de Haren Doet-Mixcloud terug:

Kaarten voor De Wijnloop in Haren zijn te koop via de website.