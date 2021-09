Dit dragen de Groningse, vrouwelijke Tweede Kamerleden op Prinsjesdag

nieuws

Foto via Instagram Anne Kuik

Hoewel Prinsjesdag ook dit jaar relatief sober voorbij gaat, konden Groningse genodigden die naar de Troonrede mogen komen, natuurlijk niet achterblijven met hun outfit.

Het programma van Prinsjesdag is in 2021 anders dan in veel vorige jaren. Dit komt door maatregelen tegen het coronavirus. De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet door. De Koning spreekt de Troonrede uit in de Grote Kerk.

MBO-visagisten en stylisten zetten Anne Kuik (CDA), net als vorig jaar, vakkundig in de steigers.

Roelien Kamming (VVD) zegt ‘Et Voila’ met een volledig blauwe outfit.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma ging dit jaar voor geel, met een bedankje voor de bloemen en het gebak.

Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman ging dit jaar voor geel.

