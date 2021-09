‘Mensen op terras, die binnen naar wc willen, moeten coronatoegangsbewijs laten zien’

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Mensen die vanaf komende zaterdag op een terras zitten, en in een café of restaurant naar het toilet willen, moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Gezondheid maandag bekendgemaakt.

Vanaf komende zaterdag worden de coronamaatregelen in het land versoepeld waarbij de anderhalvemeterregel komt te vervallen. Op diverse plekken gaat er vanaf dan gewerkt worden met een coronatoegangsbewijs. Aanvankelijk zou dit bewijs ook gaan gelden voor terrassen, maar onder druk van de Tweede Kamer is afgedwongen dat er een uitzondering geldt voor terrassen. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) liet direct weten geen voorstander te zijn, omdat terrasgasten toch vaak naar binnen moeten om naar het toilet te kunnen, of om af te rekenen.

Maandag blijkt bij de praktische uitwerking van het besluit dat als je naar het toilet wil, je alsnog je QR-code moet laten zien. “Het is onhandig”, zegt minister De Jonge in een reactie. “Maar de Tweede Kamer is de baas, en wij volgen die overweging.” Als mogelijke oplossing suggereerde De Jonge dat er misschien dixi’s naast de terrastafels geplaatst kunnen worden.