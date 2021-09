Olympisch medaillewinnaar roeit tegen waterstofboot bij Groninger Museum

nieuws

Foto: Alfa College

Aanstaande vrijdag zal er een bijzonder tafereel te zien zijn in het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum. Olympisch medaillewinnaar Melvin Twellaar neemt het dan in een race op tegen de waterstofboot van het Alfa-college.

De race is onderdeel van het programma van de ‘New Energy Regatta’, de zonneboot-race in de wateren in en rond de Stad. Olympiër Melvin Twellaar gaat tijdens de racedag een krachtmeting aan met de waterstofboot van het Alfa-college. De race begint bij KGR De Hunze aan de Zuiderhaven en eindigt in het Verbindingskanaal, ter hoogte van het Groninger Museum.

Verder staat aanstaande vrijdag de race op het programma van de Regatta. Zo is er een ‘endurance’-race, tussen het Eemskanaal en de Zuiderhaven. Daarnaast is er een topspeedrace en een slalom tussen de Zuiderhaven en het Verbindingskanaal.