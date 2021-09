Meisje (13) vermist, verblijft mogelijk in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar de dertienjarige Sharon. Sinds 1 september wordt zij vermist vanuit Uithuizen.

De politie vermoedt dat ze mogelijk vertrokken is in de richting van Groningen. “Het meisje is te herkennen aan een blanke huidskleur, ze is 1.65 meter lang, heeft rood haar in een boblijn. Ze verplaatst zich mogelijk op een fiets”, schrijft de politie.

Mensen die het meisje gezien hebben, of meer informatie hebben in deze zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800 60 70.

