Meerderheid gemeenteraad lijkt voor 4,5 meter variant Gerrit Krolbrug te gaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Groningse gemeenteraad lijkt er een meerderheid te zijn voor de 4,5 meter variant van de te realiseren Gerrit Krolbrug. Eerder liet het Stadsbestuur al weten voor deze optie willen gaan.

Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie lijken in te gaan stemmen met de 4,5 meter variant. De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben allemaal hun bedenkingen bij de 4,5 meter variant en lijken te kiezen voor de 3 meter variant. Dit is ook de variant waar buurtbewoners in het bewonerscomité Gerrit Krolbrug voor kiezen.

PvdA: 4,5 is beste optie

Raadslid Rik van Niejenhuis van de PvdA denkt dat een brug op 4,5 meter de beste optie is. “Met deze variant kunnen meer schepen onder de brug doorvaren”, vertelt raadslid Niejenhuis. “Hierdoor staat het verkeer aanzienlijk minder vaak te wachten voor een open Gerrit Krolbrug. Ook zal deze minder lang openstaan. Bovendien blijft de helling met deze variant voor zowel voor fietsers als voetgangers goed te overbruggen.”

PvdA: vier eisen

Wel zegt de partij dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. Daarom legt het vier eisen op tafel. Daarmee wil de partij zorgen dat de brug minder vaak open hoeft en dat buurtbewoners inspraak krijgen in het ontwerp voor de leefomgeving van de brug. Als het aan Van Niejenhuis ligt wordt de bediening van de brug aangescherpt. “Het is te vaak gebeurd dat de Gerrit Krolbrug openging voor schepen die er makkelijk onderdoor konden varen. Dat moet anders. Wanneer de bediening aangescherpt wordt en de brug 1,5 meter hoger is, zal de brug veel minder vaak openstaan.” Het raadslid noemt het een verbetering voor de fietsers en voetgangers omdat zij minder vaak de loopbruggen aan weerszijden hoeven te gebruiken. Daarnaast wil het raadslid dat het wegdek van de brug vlakker wordt gemaakt zodat deze toegankelijker wordt.

VVD: Luisteren naar buurtbewoners is voor de bühne

In het verleden opteerde de gemeenteraad altijd voor een lage variant. Fractievoorzitter Ietje Jacobs van de VVD liet weten teleurgesteld te zijn. Zij vertelde dat het luisteren naar de buurtbewoners klaarblijkelijk voor de bühne is geweest. Andere oppositiepartijen lieten weten voor de 3 meter variant te zijn, omdat de bewoners dat graag willen. “En voor de burgers zitten we in de gemeenteraad”, liet fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de partij voor de Dieren optekenen.

Op 13 oktober wordt er verder gepraat over de Gerrit Krolbrug.