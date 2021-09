Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool benoemt student tot voorzitter

nieuws

Foto: Lijst STERK

Voor de tweede keer in het bestaan van Hanze Medezeggenschapsraad is een student gekozen als voorzitter van de organisatie. Lijst STERK maakte vrijdagochtend bekend dat Danny Kolthof de functie gaat bekleden.

“Het wordt een uitdagend jaar, na bijna twee jaar elkaar alleen online te hebben gezien gaan we nu terug naar de campus en dat is voor iedereen spannend”, laat de kersverse HMR-voorzitter weten. “De medezeggenschap is hierin voor studenten

belangrijker dan ooit. Wij zorgen immers dat hun belangen worden meegenomen bij het heropenen van de campus”

Lijst STERK laat weten ontzettend trots te zijn op Kolthof, evenals op Ramon Tilstra. Hij mag, in zijn eerste jaar binnen de fractie meteen aan de slag als bestuurslid binnen de HMR.