Ziekenhuizen Stad versoepelen coronamaatregelen niet; 1,5 meter en mondkapjes blijven

nieuws

Foto Provincie Groningen. Mondkapje.

Hoewel vanaf zaterdag op veel plekken in Nederland de coronamaatregelen verder worden versoepeld, blijven de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht gewoon van kracht in het Martini Ziekenhuis en het UMCG.

“Wij houden vast aan de afspraak om 1,5 meter afstand te houden waar dat kan”, zo laat het Martini Ziekenhuis weten via de website. “Ook vragen we patiënten en bezoekers om een mondkapje te blijven dragen in het ziekenhuis en zoveel mogelijk zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. We houden voorlopig vast aan de coronamaatregelen, omdat we het belangrijk vinden om onze (kwetsbare) patiënten zo goed mogelijk te beschermen en optimaal veilig te blijven werken.”

Ook het UMCG gaat de maatregelen in het ziekenhuis niet versoepelen. “In het UMCG doen we ons best om het coronavirus buiten de deur te houden. Daarom blijven bepaalde regels nog bestaan”, zo stelt het UMCG. De regels gelden voor alle bezoekers, zo stelt het ziekenhuis. Ook als mensen zijn gevaccineerd. “Ook met een vaccinatie kan het virus worden doorgegeven aan iemand anders. En we weten niet hoe lang een vaccinatie werkt. Daarom blijven alle maatregelen nodig.”