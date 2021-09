Marginale daling aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is sinds afgelopen dinsdag met één gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagmiddag naar buiten werden gebracht.

De Groninger ziekenhuizen behandelden op vrijdagochtend 14 coronapatiënten, één minder dan dinsdag. Op de IC’s in de provincie was een marginale stijging te zien in het aantal opnames (van zeven naar acht patiënten).

De gezamenlijke ziekenhuizen in de drie Noord-Nederlandse provincies behandelden vrijdagochtend 42 COVID-patiënten, vier minder dan op dinsdag. Zeventien patiënten werden vrijdagochtend verpleegd op een IC-afdeling. Dinsdag waren dat er negentien.

Van de 42 patiënten die opgenomen zijn Groningen, Friesland en Drenthe, komen er tien van buiten de regio. Het merendeel van deze patiënten ligt op een IC (zeven opnames).