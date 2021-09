Man uit Stad moet 8 maanden de cel in vanwege witwassen

nieuws

Vanwege witwassen moet een man uit Stad acht maanden lang de cel in. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Bij een doorzoeking van zijn woning werd er ook ruim 32 gram cocaïne gevonden in een speelautomaat.

Agenten doorzochten de woning in juni 2019 na een tip die ze hadden gekregen. In een speelautomaat in de woning werden twee boterhamzakjes en negentien zogeheten ponypacks met daarin een witte substantie aangetroffen. Bij het fouilleren van de verdachte werd in zijn broekzak een boterhamzakje met daarin ook een witte substantie aangetroffen. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut, NFI, is gebleken dat het in beide gevallen om cocaïne gaat.

Op dezelfde manier verpakt

Tijdens een eerdere rechtszitting verklaarde de verdachte dat de cocaïne in zijn broekzak van hem was, maar dat hij niets wist van drugs in de speelautomaat. De rechtbank liet dinsdag weten het verhaal niet geloofwaardig te vinden. De sleutel van de speelautomaat lag namelijk op een tafel in de woning, en daarnaast was de cocaïne in de automaat op dezelfde manier verpakt als het pakketje dat in de broekzak van de verdachte werd aangetroffen.

Witwassen

Na de doorzoeking van de woning besloot de politie om verder onderzoek te doen waarbij ook de financiële administratie werd bekeken. Daaruit bleek dat de verdachte veel meer geld uitgaf, dan hij legaal aan inkomsten had. In de periode van juli 2014 tot juni 2019 gaat het om een geldbedrag van 164.773 euro dat verdiend is met voorwerpen die gedeeltelijk of volledig afkomstig waren van misdrijven. Het openbaar ministerie schaart dit onder witwassen. De rechtbank bepaalde dat de man acht maanden lang vast blijft zitten. Dit is gelijk aan de eis. Ook moet het verschil tussen inkomsten en uitgaven, een bedrag van 164.773, betaald worden.