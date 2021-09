‘Man die beker bier tegen Vitesse doelman gooide is duidelijk in beeld’

sport

Foto FC Groningen: Wouter Gudde en Danny Buijs onderweg naar de supporters.

Degene die woensdagavond een beker bier tegen Vitesse doelman Markus Schubert gooide is duidelijk te zien op beelden. FC Groningen is bezig om de man te identificeren.

Volgens FC Groningen kan de biergooier rekenen op een stadionverbod van zes jaar en een boete van 450 euro. Ook andere supporters die dingen op het veld gooiden zijn in beeld.

De vijf studenten die vanaf de Koemantribune in onderbroek het veld op renden krijgen een stadionverbod van vijf jaar en ook een boete van 450 euro. Voor die tijd waren de studenten irritant aanwezig op de tribune. Ze waren aan het roken en dronken overmatig veel alcohol. Zij zijn allen gepakt en hun identiteit is bekend.

“We zijn met elkaar heel lang bezig geweest om de supporters weer naar het stadion te krijgen”, aldus FC Groningen directeur Wouter Gudde. “Bij onze thuiswedstrijden was de sfeer tot dusver uitstekend, maar helaas is het woensdagavond omgeslagen door een aantal incidenten. Dat valt niet goed te praten. We balen hiervan enorm. Het was voor ons een waardeloze avond omdat een deel van de mensen onacceptabel gedrag heeft vertoond. Wij willen hiervoor onze oprechte excuses aanbieden aan tegenstander Vitesse én aan al onze supporters die overlast hebben ervaren.”