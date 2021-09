‘Magneetvisser’ moet stoppen met opschonen Stadse wateren, anders duizenden euro’s boete

nieuws

Magneetvisser Jan Duurt Dijkman, Foto: Wouter Holsappel

In de afgelopen maanden ontdeed magneetvisser Jan Duurt Dijkman, met een dreghaak, de wateren in de Stad van 287 fietsen, tientallen fietsframes, winkelwagens, dranghekken, stofzuiger en nog eens duizend kilo aan ander oud ijzer. Maar schoon water in de Stad mag niet wijken voor een verbod op zijn werk, want de gemeente Groningen wil dat Dijkman onmiddellijk stopt met zijn werk.

“Ik ben helaas gesommeerd door de gemeente Groningen om te stoppen met onze schoonmaakacties”, zo laat Dijkman donderdagmiddag weten. “Ik heb een brief gekregen, waarin staat dat als ik doorga, er 2.500 tot 10.000 euro als boete zal worden opgelegd.”

De gemeente stelt, naast het geldende verbod op magneetvissen in de gemeente, dat de acties van Dijkman niet nodig zijn: “Omdat wij zelf periodiek de kanalen langsgaan om de waterbodem schoon te maken, is het verlenen van een ontheffing voor magneetvissen of dreggen niet aan de orde. Het verbod is ingesteld vanwege de aanwezigheid van kabels, leidingen en mogelijke munitie.”

Hoewel Dijkman niet blij is met de houding van de gemeente, zijn er nog genoeg andere plekken in Nederland waar hij wel mag vissen: “Dan maar weer naar andere plekken in het land waar het wel mag en het wel gewaardeerd wordt dat het in het water een stuk schoner wordt”, aldus Dijkman. “Het is niet anders. Hier in Groningen zullen voorlopig geen nieuwe gevonden door ons worden gevonden.”

OOG sprak vorige maand uitgebreid met Dijkman over zijn opruimactie in de Stad: