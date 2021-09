“Maandag zon en later regen, komende dagen herfst met veel wind, regen en 14 graden”

nieuws

De herfst gaat de komende dagen een bezoek brengen aan ons land. Het zal regelmatig stevig waaien en met 14 graden op woensdag wordt het frisser. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandagochtend is er eerst af en toe zon maar neemt de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgt enige tijd regen. Bij een matige en soms vrij krachtige van zuid naar een zuidwest draaiende wind, windkracht 3 tot 5, wordt het 20 graden. Op dinsdag is het droog met af en toe zon. Het wordt dan 17 of 18 graden.”

Herfstachtig

“Op woensdag is het al een tikkeltje herfstachtig bij maximumtemperaturen van 13 of 14 graden. Er staat veel wind uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, windkracht 5. Zo nu en dan regent het. Op donderdag waait het flink en dan wordt het slechts 14 graden. Wel blijft het tot de avond droog.”

Regen en buien

“Op vrijdag tot en zondag valt er ook dagelijks wat regen of een bui. Wel krabbelt de temperatuur weer iets op naar maximumtemperaturen rond de 17 graden. Kortom, deze week krijgen we een eerste bezoekje van de herfst.”

