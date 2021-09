“Maandag wolkenvelden en 20 graden, later in de week vriendelijk nazomerweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen is er ruimte voor de zon, maar is er ook bewolking en kunnen er buien vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er wolkenvelden met slechts af en toe wat zonneschijn”, vertelt Kamphuis. “Op een enkel kort spetterbuitje na blijft het droog. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten, windkracht 2 of 3, wordt het 19 of 20 graden. Op dinsdag is er meer ruimte voor de zon en is het met 23 of 24 graden ook gelijk een stuk warmer. In de middag volgt er wel toenemende bewolking met in de avond en in de nacht naar woensdag een paar buien, die mogelijk gepaard kunnen gaan met een klap onweer.”

Woensdag

“Op woensdag is er geregeld zon en een lichte bui. Het wordt 22 graden. Op donderdag en vrijdag is het wisselend bewolkt en vaak droog weer met slechts een enkele lichte bui. Overdag ligt de maximumtemperatuur rond de 19 graden bij doorgaans niet al te veel wind. In het weekend valt er op zaterdag mogelijk een bui en verloopt de zondag waarschijnlijk droog. Het wordt dan 20 graden.”

“Lastig voorspellen door orkaan Larry”

“De oude tropische orkaan ‘Larry’ is de Atlantische Oceaan opgetrokken en maakt de weersverwachting, vooral op de wat langere termijn enigszins onzeker. Het systeem ligt voor de kust van het Iberisch Schiereiland en zet warme lucht op transport richting ons land die ons dinsdag gaat bereiken. Noordelijk van ons stijgt de luchtdruk maar waarschijnlijk zal een klein lagedrukgebiedje in de nacht naar woensdag ons bereiken met buien waarna er weer wat koelere lucht ons land in stroomt, waarna het weer een aantal dagen droog wordt. Al met al een vaak droge en rustige week en dus kunnen we spreken van best vriendelijk nazomerweer.

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.