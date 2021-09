“Maandag wisselend bewolkt, op donderdag kans op een bui bij 16 graden”

nieuws

Een weersverandering lijkt aan zet. Vanaf donderdag neemt de kans op een bui toe, hoewel mogelijk daarna de temperatuur weer op gaat lopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door zonnige perioden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 2, wordt het 17 of 18 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt, blijft het droog en wordt het bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2, 18 of 19 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het bij droog weer 20 graden.”

“Op donderdag neemt de kans op een bui wordt en ligt de maximumtemperatuur op 16 of 17 graden. Vrijdag en tijdens het weekend loopt het kwik mogelijk weer op, en blijft het overwegend droog, al is een enkele bui niet uitgesloten. Verder is er geregeld zon en waait er een vrij stevige zuidwesten- of westenwind.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.