Lycurgus ten onder tegen Dynamo in Supercup

sport

Het is Amysoft Lycurgus zondagmiddag niet gelukt om de Supercup mee naar huis te nemen. De Groningers volleyballers verloren, als bekerwinnaar van vorig seizoen, in Apeldoorn van landskampioen Draisma Dynamo. Het werd 3-0.

In de eerste twee sets was de thuisploeg duidelijk de betere: de sets eindigden in 25-17 en 25-19. In de derde set kwamen de Groningers weliswaar op een 16-13 voorsprong, maar de set ging alsnog met 25-23 naar Dynamo.

De nieuwe competitie begint voor Lycurgus komende zaterdag met een uitwedstrijd in Zevenhuizen tegen Reco ZVH. De eerste thuiswedstrijd van de Groningers is een dag later. Dan speelt de ploeg van coach Arjan Taaij in MartiniPlaza tegen Simplex SSS uit Barneveld.