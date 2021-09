Lübeckweg gaat maandagochtend definitief dicht

nieuws

Foto via Google Maps Streetview

De Lübeckwegm, verbindingsweg tussen de Europaweg en de Bornkolmstraat, gaat aanstaande maandagochtend definitief dicht. Tegelijkertijd gaat bij de Stettinweg een nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg open.

Nu maakt nog veel verkeer wat vanaf de Bornholmstraat naar de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein wil rijden, gebruik van de Lübeckweg. Vanaf 06.00 uur op maandagochtend is dat niet meer mogelijk.

Verkeer op de Bornholmstraat kan vanaf dat moment op drie manieren de Europaweg bereiken: Via de Herningweg en Europaweg, via de Sontweg of via de Sontbrug en de nieuwe oprit bij de Stettinweg.

De Lübeckweg blijft wel bestaan na de sluiting. Het wordt omgebouwd tot een afrit van de zuidelijke ringweg naar de Europaweg, voor verkeer vanuit het oosten. De Lübeckweg sluit dan niet meer aan op de rotonde bij de Bornholmstraat. Bij de Bornholmstraat wordt nog een nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg aangelegd.