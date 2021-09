AFGELOPEN: Willem II – FC Groningen (2-1)

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen neemt het vanavond in het zonnige Tilburg op tegen Willem II. Na het gelijke spel in eigen huis tegen SC Heerenveen, zouden drie punten zeer welkom zijn voor het team van trainer Danny Buijs. Kan de oefenmeester met zijn manschappen de Tricolores verslaan? Volg het hier live.

Afgelopen.. FC Groningen verliest met 2-1 in Tilburg.

90+2’ Nog heel even..

80’ FC Groningen wordt sterker. Eerst Abraham met een kans op de gelijkmaker en nu is het De Leeuw die de stand gelijk had moeten trekken.

77’ Postema mag het team van Buijs van nieuwe impulsen voorzien. Joosten mag een jasje aantrekken.

70’ Damil Dankerlui komt binnen de lijnen voor Laros Duarte. Nog twintig minuten voor de Groningers om met minimaal een punt huiswaarts te keren.

61’ De aansluitingstreffer! Tomas Suslov krijgt de bal van doelman Wellenreuther in de voeten aangespeeld en pakt dat cadeautje uit: 2-1. Het is weer spannend in Tilburg.

58’ Drie wissels bij FC Groningen: Abraham, De Leeuw en Van Kaam komen in het veld voor Kalley, Strand Larsen en Irandust.

46’ De tweede helft is van start. Kan FC Groningen het tij keren?

Het is rust.

42’ FC Groningen mist achterin het een en ander, maar het is echt zwaar beneden niveau wat het op de Tilburgse mat legt.

33’ Dat scheelde niet veel. El Hankouri probeert de te ver uit in doel staande Wellenreuther te verschalken met een hoge bal. De bal belandt op het dak van het doel.

32’ Een rollertje van Joosten.

25’ En dat is twee. Na een mooie voorzet van Wriedt kan Saddiki tot scoren komen: 2-0. Het lijkt nergens op bij FC Groningen.

24’ Willem II is volledig in controle. FC Groningen vindt nog niet het eigen spel ritme.

18’ Een schot van Ngonge wordt gekraakt door de Tilburgse verdediging.

8’ Een vrije trap van Suslov wordt als een iets te hete borrelsnack vastgehouden door doelman Wellenreuther. Strand Larsen pakt het cadeautje bijna uit.

5’ Dramatisch begin in Tilburg.. FC Groningen wordt overrompeld en komt op achterstand. Wriedt krijgt alle ruimte om rustig de 1-0 binnen te schieten.

1’ Het eerste gevaar komt van Tilburge kant. Een kopbal wordt gepareerd door Leeuwenburgh.

1’ De wedstrijd is begonnen!

Nog een dik half uur en dan begint FC Groningen aan speelronde vijf van de Eredivisie: op bezoek bij Willem II. Kunnen de manschappen van Danny Buijs de Tricolores verslaan? Vanaf 18:45 weten we meer. #WILGRO pic.twitter.com/448zyX68dw — Daniël Theelen (@DanielTheelen) September 18, 2021

Het was flink puzzelen voor trainer Danny Buijs. Niet alleen mist hij de geblesseerde Wessel Dammers achterin, ook Björn Meijer is niet geheel fit. Daarnaast kan de oefenmeester niet beschikken over de geschorste Mike te Wierik.

Opstelling Willem II: Wellenreuther, Heerkens, Jenssen, Nunnely, Llonch, Wriedt, Köhlert, Owusu, Saddiki, Saglam, Kohn

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, El Hankouri, Kasanwirjo, Van Hintum, Kalley; Suslov, Duarte; Ngonge, Irandust, Joosten; Strand Larsen

Scheidsrechter: Jeroen Manschot