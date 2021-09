LIVEBLOG: FC Groningen – Vitesse (0-1)

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen kan na de nederlaag op bezoek bij Willem II (2-1, red) wel een goed resultaat gebruiken. Kan de ploeg van Danny Buijs zich in de eigen Euroborg herpakken tegen het sterke Vitesse? Volg het hier live!

Het is rust.. Wellicht is dat maar goed ook.

45+3’ FC GRONINGEN MET NEGEN MAN.. Daniel van Kaam houdt met de hand een bal tegen die voor een honderd procent kans had gezorgd voor Vitesse. Wat een dramatische fase van de wedstrijd.

45+2’ DAN IS HET 0-1.. Na geklungel achterin brengt Gboho de Arnhemmers uit de draai op voorsprong.

45+1’ Dat was lekker geweest.. Strand Larsen haalt uit en zijn inzet vliegt maar net over.

37’ In de herhaling lijkt Te Wierik met een rode kaart streng bestraft. De verdediger leek uit te glijden op het grasveld.

35’ Rode kaart voor Te Wierik.. Na ingrijpen van de VAR mag de verdediger van het veld. Hij blijft met zijn voet staan op de enkel van Openda. Gleed hij weg of was het een heel nare overtreding? FC Groningen met tien man.

34’ Een schot van Bazoer vliegt naast.

28’ Weer een goede mogelijkheid voor FC Groningen als Ngonge een rebound binnen kan schieten maar doel mist.

26’ Beiden lijken verder te kunnen spelen.

24’ Te Wierik ligt geblesseerd op de grond na een tackle. Bij Vitesse ligt Bero op de grond na een ander incident.

21’ Strand Larsen.. Hij krijgt de kans op de openingstreffer! Echter faalt de spits oog in oog met Schubert en komt hij tot een matig schot.

16’ Beste kans tot nu toe! Ngonge speelt mooi zijn tegenstander uit en mag schieten: hij vindt vanuit kansrijke positie het zijnet.

10’ Vitesse is vooralsnog de sterkere partij en heeft FC Groningen in de tang.

1’ We zijn begonnen! Aan de sfeer zal het in ieder geval niet liggen vanavond, want die is fantastisch.

Nog een kwartiertje tot FC Groningen – Vitesse! Kan de Trots van het Noorden weer vorm weten te vinden in eigen huis tegen de Arnhemmers? #GROVIT pic.twitter.com/YjHy2GylEv — Daniël Theelen (@DanielTheelen) September 22, 2021

FC Groningen kan een goed resultaat nodig gebruiken na de nederlaag dit weekend op bezoek bij Willem II. Mike te Wierik en Wessel Dammers zijn weer terug in de basis wat Danny Buijs achterin meer mogelijkheden geeft en zorgt voor een kwalitatief betere linie. Dat zal ook nodig zijn, want Vitesse heeft met Openda en Bero twee gevaarlijke spelers.

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Te Wierik. Dammers, Kasanwirjo; El Hankouri, Suslov, Van Kaam, Van Hintum; Irandust; Ngonge, Strand Larsen

Opstelling Vitesse Arnhem: Schubert, Dasa, Rasmussen, Openda, Tronstad, Bazoer, Frederiksen, Hajek, Gboho, Bero, Wittek

Scheidsrechter: Allard Lindhout