Leger des Heils zoekt collectanten in Groningen

Foto: Leger des Heils

Voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november t/m 4 december is het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Groningen.

Het geld wat het heilsleger ophaalt met de collectie, is onder andere bedoeld voor de buurthuiskamers die het in heel Nederland heeft. Zo heeft het Leger des Heils onder andere een buurthuiskamer aan de Irislaan in het Oosterpark. Het grootste gedeelte van deze huiskamers, waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een gesprek en voor tweedehandskleding, is niet gesubsidieerd en daarom afhankelijk van giften.

Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 28 november t/m 4 december. “De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig”, zo laat Geert Jeroen Klootsema weten namens het heilsleger. “Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.”

Als u wilt collecteren voor het Leger des Heils, kunt u zich aanmelden via de website.