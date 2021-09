Laatste van negentig tijdelijke woningen in Ten Post opgeleverd

nieuws

Foto: Cojan van Toor voor NCG

Afgelopen week leverde een aannemer de laatste 23 stuks van de in totaal negentig wisselwoningen op voor aardbevingsgedupeerden uit Ten Post en de omliggende dorpen.

De Nationaal Coördinator Groningen noemt de oplevering van de woningen ‘een mijlpaal voor de versterkingstrajecten in Ten Post en de omliggende dorpen’. Aannemer Jan Snel gebruikte een nieuw soort gevelbekleding bij de huizen. De houten rabatdelen, in combinatie met kunststof plaatmateriaal, zorgen ervoor dat de huizen sneller gebouwd en afgewerkt worden.

Op 20 juli werden er ook al 37 wisselwoningen opgeleverd. Deze woningen kunnen op korte termijn in gebruik worden genomen door bewoners, die vanwege de versterking een periode niet in hun eigen woning terecht kunnen. Met de 30 woningen die al in gebruik zijn, zijn er nu 90 tijdelijke woningen beschikbaar in Ten Post. Bewoners van deze dorpen kunnen er terecht wanneer ze hun huis moeten verlaten vanwege intensieve versterkingswerkzaamheden of als hun huis gesloopt en opnieuw gebouwd wordt.