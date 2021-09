Laatste publieke interview van Redmond O’Hanlon vindt zondag plaats in Forum Groningen

nieuws

Redmond O'Hanlon in Koekange - Foto: Wim Goedhart via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Aanstaande zondag interviewt voormalig stadsdichter Rense Sinkgraven de Britse schrijver en onderzoeker Redmond O’Hanlon in het Forum Groningen. O’Hanlon heeft aangekondigd dat dit zijn laatste publieke interview zal zijn.

O’Hanlons werd in Nederland vooral bekend met zijn reisserie Helden. Daarmee won hij onder meer de Zilveren Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma van het jaar. Daarvoor was O’Hanlon één van de gezichten in de serie ‘Beagle: In het kielzog van Darwin’.

In het interview vertelt O’Hanlon over zijn reizen, boeken, helden en zijn leven. Het gesprek met Redmond O’Hanlon wordt gevoerd in het Engels.