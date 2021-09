Kunstruimte Noorderstation opnieuw ‘geactiveerd’; Aimée Terburg wordt curator

nieuws

Foto: Aimée Terburg

In verband met de coronacrisis vielen veel exposities van kunstenares Aimée Terburg. Daarom pakte ze een expositie in de ruimte van Kunstprojecten Noorderstation met beide handen aan als zomerproject. Het project groeide, naast een expositie, uit tot een grote opknapbeurt voor de ruimte. Een nieuw verval van de ruimte, na haar expositie, vond Terburg zonde. Daarom gaat ze vanaf oktober aan de slag als curator voor nieuwe exposities bij het Noorderstation.

Kunstprojecten Noorderstation is opgericht in 2008 en was tot en met 2016 een samenwerkingsverband tussen Sign en HaViK. Na deze periode nam Havik alleen het beheer over, maar de ruimte kwam in verval. Met hulp van de Kunstraad Groningen zorgde Terburg ervoor dat er een nieuwe expositieruimte beschikbaar kwam voor Groninger kunstenaars. Want ondanks dat de beeldende kunstactiviteiten in Groningen weer toenemen, is het steeds moeilijker om permanente ruimtes te vinden voor exposities. Zodoende heeft Terburg besloten om de huidige beheerder op te volgen als ‘curator’ en zo de ruimte van Kunstprojecten Noorderstation te behouden voor de Stad.

Tot en met zondag 12 september 2021 is Murallarum, de expositie van Terburg, te zien bij Station Groningen-Noord. De expositie Murallarum van Terburg wordt volgende week vrijdag feestelijk afgesloten .Als curator gaat Terburg vanaf oktober de projectruimte heractiveren voor hedendaagse kunst en projecten van kunstenaars. In eerste instantie zal dat gaan om kunstenaars die in Groningen wonen.