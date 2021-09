Kunstmarkt in wijk Hoornse Meer groot succes: “Eerste evenement in anderhalf jaar”

nieuws

Een werk van kunstenaresse Astrid van de Weert. Zij was één van de standhouders. Foto: organisatie

De kunstmarkt die zaterdag gehouden werd op de Albert Lutulistraat in de wijk Hoornse Meer is een succes geworden. De markt was het eerste evenement dat in anderhalf jaar tijd werd gehouden in de wijk.

“Het was een groot succes”, laat Elly Hohé van de organisatie weten. “Eigenlijk kon het ook niet beter. We hebben heel veel geluk gehad met het weer. De zon scheen en de temperatuur was prima.” Volgens Hohé wisten ook veel mensen de markt te vinden. “We hebben ongeveer vierhonderd bezoekers mogen verwelkomen. Ben ik daar tevreden mee? Ja, absoluut. Een collega van mij had er het liefst vijfhonderd gehad, maar ik zeg altijd, wees blij met wat je hebt, tel je zegeningen.”

Twintig standhouders

Op de markt presenteerden ongeveer twintig standhouders zich. “Het ging om twintig kunstenaars die hun werk presenteerden. Je moet denken aan foto’s, handgemaakte tassen en jassen, schilderijen, sieraden, hoeden en keramiek. Volgens mij hebben de meeste standhouders goede zaken gedaan. Maar het is meer dan dat hè? Op een dag als vandaag doet men ook contacten op, en rollen er op een later moment mooie opdrachten uit. En natuurlijk het sociale contact. Corona lijkt dan misschien wat op de achtergrond zijn beland, maar van diverse standhouders begreep ik dat ze nog maar op weinig markten hebben gestaan.”

Kerstmarkt

Naast standhouders was er ook livemuziek van The Match en van Afrikadi. Ook was er horeca aanwezig. “Het was voor ons als organisatie heel spannend. Het is het eerste evenement dat we houden in anderhalf jaar tijd. We hebben er bewust voor gekozen om het in de buitenlucht te houden om het daarmee zo veilig mogelijk qua opzet te houden.” Hohé maakt zich wel zorgen over de toekomst. “We organiseren hier van oudsher meer activiteiten. De kerstmarkt bijvoorbeeld. Maar of dat door kan gaan? We organiseren de markt normaliter in een afgesloten tent. Maar dat is waarschijnlijk geen optie. En de intocht van Sinterklaas in november, ook dat is onzeker. Het is afwachten hoe het virus zich de komende periode gaat ontwikkelen. Maar deze mooie dag nemen ze in ieder geval niet meer van ons af.”