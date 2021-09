Kroegen stiekem na 00:00 uur open: “Anders sluit ik binnen twee weken.”

nieuws

Foto Andor Heij: Peperstraat tijdens lockdown

De horecasector verkeert door de coronamaatregelen in zwaar weer. Om toch te kunnen voortbestaan zijn een aantal kroegen in Groningen, tegen de maatregelen in, na 00:00 uur toch open.

De kroegen Cupido en Aphrodite* hebben op dit moment te maken met een beperkt aantal gasten die binnen mogen komen, deze dienen op 1,5 meter te zitten en ook hebben ze een opgelegde sluitingstijd. Beide kroegen houden zich niet aan die laatste regel en doen anoniem hun verhaal.

‘Als ik mij aan de sluitingstijd houd, dan kan Cupido binnen twee weken sluiten’

De hoofdreden dat Cupido na 00:00 uur open blijft is volgens de eigenaar heel simpel; “Als ik mij aan de sluitingstijd houd, dan kan Cupido binnen twee weken sluiten.” Aphrodite heeft het water nog niet zo hoog aan zijn lippen staan, maar geeft ook aan dat het nachtleven van Groningen opeens een eindtijd heeft, wat de kroegen nog nooit eerder hebben gehad. “Het nachtleven drukt een duidelijke stempel op de stad Groningen, door deze eindtijd mist de stad deze nu echt.”

Registratie onmogelijk na middernacht

Na 00:00 uur is het onmogelijk om als kroeg aan registratie te doen, omdat je dan direct door de mand valt. “Na 00:00 uur kan ik mijn gasten niet meer registreren. Het is volledig aan hen of ze hier wel of niet zonder registratie willen zitten.” Aldus Aphrodite

Cupido vult daarop aan dat hij erg selectief is in wie wel en niet na 00:00 uur nog in de kroeg zit. Na 00:00 uur laat hij helemaal geen nieuwe gasten meer binnen. “Het zijn voornamelijk de regulars of collega-ondernemers die blijven hangen. Je weet namelijk nooit wat er tussen zit. Soms blijven ze een uurtje, maar we kunnen ook doorgaan tot vier uur in de ochtend.”

Angst voor boetes, maar ‘van een kale kip kun je niet plukken’

Cupido vertelt dat hij wel bang is om een boete te krijgen. Ondanks dat zijn er dus wel gasten binnen na 00:00 uur. “Laat ze maar komen, want van een kale kip kun je niet plukken. Of ik nu een boete krijg of om 00:00 uur dicht ga, in beide situaties kan ik mijn deuren sluiten”.

Daarnaast geven beide kroegen aan dat je alleen te maken krijgt met controles, wanneer er over je geklaagd wordt. Zo geeft Aphrodite aan al een aantal keren te zijn gecontroleerd, “op elk dingetje wordt nu bij mij gelet. Ze kijken naar de afmetingen van mijn terras, de mate van geluidsoverlast en of mijn deur wel of niet open staat”.

“Collega-ondernemers komen met hetzelfde verhaal. Met name binnen de Diepering wordt veel gecontroleerd. Hoe verder je van de Diepering afzit, des te makkelijker het is om na 00:00 uur je kroegdeuren open te houden.” Aldus Cupido.

Maatregelen negeren gebeurt steeds vaker

Nachtburgemeester Merlijn Poolman heeft begrip voor de kroegen. “Ik snap de kroegen volkomen. In het begin was er zoveel begrip voor de maatregelen, maar er is nu zoveel willekeur. Mensen kunnen wel opgepropt in de Primark zitten, maar wanneer je een biertje na twaalven doet is het een probleem.”

Ook ziet Poolman dat ondernemers steeds vaker de maatregelen negeren. “Naarmate de maatregelen voortduren, des te vaker ik hoor dat er illegale feestjes en borrels worden georganiseerd.” Eerder dit jaar werden coronabrandhaarden ook gelinkt aan de horeca, desondanks dat is Poolman niet bang dat het negeren van de maatregelen voor veel nieuwe besmettingen zal zorgen. “Mensen onthouden een horecatent makkelijker dan een werkevenement, dus wordt je als horecasector veel sneller gelinkt aan coronagevallen.”

*De namen van de kroegen zijn gefingeerd en zijn bekend bij de redactie.