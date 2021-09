Krapte op de Groninger arbeidsmarkt

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

In de gemeente en provincie Groningen is voor het eerst in vijf jaar tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. Door minder werkzoekenden en meer vacatures hebben werkgevers moeite om personeel te vinden. Dat meldt het UWV.

In augustus nam het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen met 5,3 procent af, vergeleken met een maand eerder. Vergeleken met augustus 2020 nam het aantal uitkeringen zelfs met 35,8 procent af. Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente bedraagt nu 2694 stuks.

De WW daalde in de afgelopen maand in vrijwel alle sectoren. Vooral in de commerciële dienstverlening, uitzendsector en horeca nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de chemische industrie was sprake van een toename van de WW. Dat is voor het onderwijs een jaarlijks terugkerend patroon, omdat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd.

