Kostverloren viert burendag en heropening speeltuinseizoen

Foto: stadsdichter Myron Hamming

De wijkraad Schilderswijk, huurdersvereniging Kostverloren en de Van Ostade Stichting presenteren zaterdag 25 september een middag vol activiteiten voor jong en oud in de speeltuin en het wijkcentrum van Kostverloren.

Er is vanaf 13.00 uur van alles te doen: een rommelmark, springkussen, demonstratie streetdance, en gratis ijs, poffertjes, thee, koffie en frisdrank. Ook is er een schoonmaakactie in de wijk, en zijn er optredens van zanger Erwin de Vries en het Kostverloren Koor, en stadsdichter Myron Hamming.

De middag is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente en provincie Groningen, de wijkraad Schildersbuurt, het Oranjefonds, Thuis in Kostverloren en de Speeltuincentrale.